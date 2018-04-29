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Kayseri'de 16 bisiklet çalan hırsız tutuklandı

Binaların giriş katlarından 16 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Adil Özkan (19) tutuklandı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:38
Kayseri'de 16 bisiklet çalan hırsız tutuklandı

Merkez Melikgazi İlçesi Köşk, Gültepe, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt semtlerinde bisiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Binaların giriş katlarından çalınan bisikletlerin Suriye uyruklulara satıldığını saptayan polis, yapılan araştırmayla şüphelinin Adil Özkan olduğunu belirledi. Polisin takibe aldığı Öksüz, çaldığı bisikleti satmak isterken yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ali Öksüz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:38
  1. Hırsız

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