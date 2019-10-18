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Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlere aracılık ettikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

18 Ekim 2019 Cuma 12:21
Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan alınan bir grup düzensiz göçmenin İzmir'e götürülerek buradan Yunanistan'a kaçırılacağı ihbarı üzerine, Kayseri-Ankara kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçtaki Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlere kişi başı 750 dolar karşılığında aracılık eden O.B, H.K. ve B.B. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltındaki zanlıların ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 12:21
  1. Van
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. Kayseri
  5. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı
  6. İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri
  7. Afganistan uyruklu göçmen
  8. Göç İdaresi İl Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi

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