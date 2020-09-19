Kayseri'de 14. Erciyes Kupası heyecanı
Bellona Kayseri Basketbol tarafından düzenlenecek 14. Erciyes Kupası, 24 Eylül'de başlayacak.
KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Erciyes Kupası, 24 Eylül Perşembe günü başlayacak.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 24-26 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 6 takım katılacak.
Turnuvada, Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş, İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları mücadele edecek.