0553 313 94 23

Kayseri'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri- Malatya karayolunda yol uygulaması yapan polis ekipleri, polis noktasına yakın mesafede otobüsten indirilen 13 kaçak göçmen yakaladı.

24 Mart 2019 Pazar 18:52
Kayseri'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de, polis uygulama noktasına yaklaşan otobüsten indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kayseri- Malatya karayolunda yol uygulaması yapan polis ekipleri, saat 04.00 sıralarında iki grup halinde bazı kişilerin kendilerine doğru geldiklerini gördü. Durdurulan kişilerin 10'unun Pakistan, 3'ünün de Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Grup içerisinde Türkçe bilen bir göçmen, Malatya'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri otobüsten, polis uygulama noktası yakınlarında indirildiklerini söyledi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:52
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Kayseri
  4. kaçak göçmen operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Tüberküloz Günü
    1. Dünya Tüberküloz Günü
    2. Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon..
    3. Buteflika'nın seçim kampanyası..
    4. Brüksel’de binlerce kişi ırkçılığa..
    5. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    6. Moldova, Türkiye maçının..
    7. Şahin’den kadınlara pozitif ayrımcılık
    8. İmamoğlu: “Sevinç gösterileri..
    9. Moldovalı oyuncu Posmac, "Elimizden..
    10. DSP Büyükçekmece Belediye Başkan..
    11. Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları..
    12. Kızılcahamam’ın pehlivanları Ordu’dan..
    13. Tırın altında kalan bir kişi hayatını..
    14. Türkiye-Moldova maçına doğru
    15. Avrupa Judo Birliği hakem ve antrenör..
    16. Bakan Selçuk: "Türkiye’nin kalbi..
    17. Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda..
    18. Başkan Tok, müjdeleri Kavacık’tan verdi
    19. Suriye'den Golan Tepeleri açıklaması:..
    20. Atakum Başkan Adayı Şahin:..
    21. Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su..
    22. Çekmeköy’de DP adayı Hüseyin Avni..
    23. Moldova Teknik Direktörü Spiridon..
    24. Vali Erin cinayet bölgesinde..
    25. Terör saldırısına uğrayan El Nur Camii..
    26. Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı..
    27. Basketbolda maçın ardından
    28. "Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz..
    29. Romanya İsrail’deki büyükelçiliğini..
    30. İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında