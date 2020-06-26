  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de 1,1 tonluk boğa "Şampiyon" alıcısını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:46:43 -
Kayseri'de 1,1 tonluk boğa "Şampiyon" alıcısını bekliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir besici "Şampiyon" ismini verdiği bin 100 kilogramlık kurbanlık tosunu 30 bin liradan satışa sundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler de çiftliklerinde büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı.

Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi'nde yaşayan besici Barış Arslan'ın satışa çıkardığı kurbanlıklar arasında yer alan "Şampiyon" da iriliğiyle dikkati çekiyor.

"Şampiyon bizim göz bebeğimiz." diyen Arslan, 3 yaşındaki simental cinsi hayvanın, 1 ton 100 kilogram ağırlığında olduğunu ve 30 bin liradan satışa sunduklarını ifade etti.

Arslan, özenle beslediği hayvanının diğer kurbanlıklarının yaklaşık 2 katı ağırlıkta olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı