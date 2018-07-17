Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

MALZEMELER

500 gr. un

1 su bardağı su

½ su bardağı süt

10 gr. yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

KIYMALI HARÇ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

350 gr. kıyma

2 tane kuru soğan

2 tane yeşil sivri biber

6-7 adet domates

1 yemek kasığı domates salçası

1 yemek kasığı biber salçası

1,5 su bardağı su

Pul biber

Tuz

Karabiber

NASIL YAPILIR?

Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir kaba alıp maya eriyinceye kadar karıştırın. Unu yavaş yavaş katarak yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu ekleyip yoğurun.

Yoğurduğumuz hamuru mayalanması için yaklaşık bir saat kadar bekletin.

İç harç için, tüm malzemeleri yemeklik doğrayın. Tavayı ateşe alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı ilave edinve kavurun. Ardından biberi ilave edin.

Domatesler ve salçaları ekleyip, salçaların kokusu çıkana kadar kavurun.

Son olarak baharatlar ve suyunu koyun. Tüm sebzeler yumuşayıp su yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen gösterin.

Mayalanan hamurdan 12 beze çıkartın. Bezelerin her birini un serpilmiş tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir hamuru önlü arkalı pişirin.

Hamurun birisini servis tabağınıza alın. Üzerine kıymalı harçtan sürün. Diğer hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat hamur bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin.

4 dilim olacak şekilde keserek servis edin. Dilerseniz yanında yoğurt ile de servis edebilirsiniz.