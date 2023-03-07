  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kayseri Valiliği'nden açıklama: İtibar etmeyin!
Gündem

Kayseri Valiliği'nden açıklama: İtibar etmeyin!

Kayseri Valiliği, kentte yaşanan depremlere ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesaplarının tespit edildiğini ve resmi makamlar dışında yapılan açıklamaları itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 20:12:00 -
Kayseri Valiliği'nden açıklama: İtibar etmeyin!

Kayseri'de art arda meydana gelen depremler kentte paniğe sebep oldu.

Bununla birlikte, bazı sosyal medya hesaplarından da halkı korkuya sevk edecek paylaşımlar yapıldı.

Kayseri Valiliği, asılsız paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunarak, bu mesajlara inanılmaması gerektiğini vurguladı:

07.03.2023 tarihinde merkez üssü ilimiz İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi olan 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka gayelerle yapmış oldukları asılsız paylaşımların, vatandaşlarımız arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle de vatandaşlarımızın, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları, valiliğimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23