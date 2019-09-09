Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan 4.

Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan 4. hafta karşılaşmasında İncesu Erdemspor, alt sıralarda bulunan rakibi Kayserigücü’nü 6-0 yenerek üç puana uzandı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakem: Oğuzhan Ekici xxx

İncesu Erdemspor U-14: Muhammet Furkan Kıymaz xxx (Dk.67 Atik Taha Berber x), Fevzi Alkn xxx, Mustafa Efe Seval xxx, Gürkan Gökduman xxx, Ali Tosunoğlu xxx, Melih Taha Ocak xxx, İsmail Karpuz xxx, Orhan HasanNarin xx (Dk. 55 Ahmet Cemil Tiryaki x), Bayram Kaplan xx (Dk. 43 Mehmet Akif Tosun xx), Ahmet Yiğit Akbaş xxx (Dk. 45 Eren Efe Tosun xx) , Emirhan Turan xx (Dk.52 Ahmetcan Coşkun x)

Kayserigücü U-14: Yusuf Kaan Çavuş x, Arda Yıldız x, Duhan Taştan x, Eren Kocabaş xx, Sena Korkmaz x, Ömer Can Açıkgöz xx (Dk. 58 Arda Turan x), Musa Gül x (Dk. 70 Hürkan Eray x), Enes Varinlioğlu x, Cemal Efe x (Dk.41 İbrahim Erdoğan x), Umut Koca x (Dk. 26 Murat Erdoğan x), Burak Çalış x (Dk. 41 Bora Eser x)

Goller: Emirhan Turan Dk. 14, İsmail Karpuz Dk. 30, 33 ve 56, Orhan Hasan Narin Dk. 40, Mehmet Akif Tosun Dk. 68 (İncesu Erdemspor)

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