0553 313 94 23

Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-14 Futbol Ligi A grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Talasgücü Belediyespor, oldukça zorlandığı maçta Bayraktarspor’u ilk yarıda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-14 Futbol Ligi A grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Talasgücü Belediyespor, oldukça zorlandığı maçta Bayraktarspor’u ilk yarıda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakem: Fulya Fırat xxx


Talasgücü Belediyespor U-14: Alim Sancak xxx, Samed Öner xxx, Enes İl xx, Recep Gözütok xxx, Talha Karaevli xxx, Cemil Altuntaş xx, Kemal Karataş xx (Dk. 36 Hüseyin Arda Sağduç xx), Muhammed Güney xxx, Nihat Doymuş xxx (Dk. 66 Fatih Pilav x), Anıl Güdek xxx, Enes Çam xx (Dk. 42 Metehan Demirezen x)


Bayraktarspor U-14: Seyit Cingöz xx, Kaan Çaltak xx (Dk. 54 Eray Genç xx), Yusuf Berkay Karaoğlu xx (Dk. 45 Ömer Burak Taşkanat x), Akay Fatih Ekici x, Ahmet Eren xx, Muhammet Salih Bayraktar xx, İsmail Yerlikaya xx, Buğra Özevci xx, Ayberk Ateş x (Dk. 55 İhsan Ege Yaşlı x), Janberk Nart Şimşek xx, Harun Reşit Kaya xx (Dk. 66 Muhammet Samed Alkaya x)


Gol: Nihat Doymuş Dk. 7 (Talasgücü Belediyespor)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
    1. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    2. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    3. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    5. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    6. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    7. Ali Babacan ve Abdullah'ün kuracağı..
    8. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    9. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    10. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    11. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    12. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
    13. Dorian Kasırgası şimdi de Kanada'da..
    14. Sepsisten her 4 saniyede bir kişi..
    15. Başkan Matlı Kiev`de
    16. Adıyaman’da 153 bin 552 öğrenci ders..
    17. Citroën büyümede Türkiye’ye güveniyor!
    18. Aliağaspor FK’da Mustafa Bahadır..
    19. Trakya Üniversitesi Uluslararası..
    20. Antalya'da öldü sanılarak morga..
    21. Endonezya'dan Malezya'ya yayılan..
    22. e-okul sistemine nasıl girilir? e-okul..
    23. İYİ Partili Meclis Üyesinin..
    24. Türk savunma sanayisinden Londra..
    25. “Müslümanlar İsrail ile uzlaşmalı”
    26. Ulaşım zabıtası Alanya’da denetim yaptı
    27. Okulda kaybolan çocuk sınıfın..
    28. Yaptırımlardan sonra toparlanamayan..
    29. Kamu personeli alımı Kamu personeli..
    30. Böbrek kanserine neden olan 8 risk..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!