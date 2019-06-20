Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor’u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.20 Haziran 2019 Perşembe 12:09
Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor’u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakem: İzzet Samur xx
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Kayserispor: Yahya Berat Alemdar xx, Mehmet Kağan Yıldız xxx, Korkmazcan Dernek xxx, Hüseyin Aydın xx, Resul Ekrem Sarıkaya xx, Batuhan Özgan xxx, Fuat Çağkan Batır xxx (Dk. 60 Armağan Malik Çelik x), Yusuf Buğra Baykal xxx (Dk.38 Umut Türk xx), Arda Kaya xxx, Arda Hasan Öğretir xx (Dk. 50 Mert Ali Alıcı x), Bekir Kaan Bakır xxx
Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Safa Tiryakioğlu x, Şahin Kaya xx, Mehmet Kütük x (Dk. 31 Arsen Bayburt x), Umut Can Vatanbekçisi xx, Yusu f Çağlar xx, Abdullah Tatay xx, Süleyman Çetiner x (Dk. 56 İsmet x), Nuh Enes Gökçe x (Dk. 40 Eren Karakaya x), Yusuf Talha Dokyüz xx, Berkay İbiş x, Onur Bağcı xx
Goller: Yusuf Buğra Baykal Dk. 1, Fuat Çağkan Batır Dk. 20, Arda Kaya Dk. 43 ve 50 (Kayserispor), Süleyman Çetiner Dk. 18 (Kocasinan Şimşekspor)
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