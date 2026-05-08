Kayseri, Sivas ve Yozgat'taki KOBİ'lere 260 milyon liralık yeşil destek
Orta Anadolu’da yeşil dönüşüm yatırımları için yeni destek süreci başlıyor. Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta faaliyet gösteren KOBİ’lere proje başına 7,5 milyon liraya kadar geri ödemeli finansman sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta üretim yapan KOBİ’ler için 260 milyon liralık yeşil dönüşüm desteğini devreye alıyor.

 

Anadolu Ajansının "KOBİ'lere 'Yeşil' Destek" başlıklı dosyasının dokuzuncu haberinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesindeki yatırımlara aktarılacak desteklere ilişkin bilgiler yer aldı.

 

SoGreen Projesi kapsamında, toplam 400 milyon dolar kaynak sağlanacak ve bu kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm projelerine sunulacak.

 

Bu doğrultuda, 7 yıl boyunca uygulanacak bu proje çerçevesinde, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, kooperatifler ve birlikler gibi yapılar da kapsama alınarak, sürdürülebilir istihdam yaratma potansiyeli taşıyan, ekonomik ve sosyal etkisi güçlü yatırımlar desteklenecek. Bununla birlikte, yerel düzeyde çevreye duyarlı ve yenilikçi altyapı projelerine öncelik tanınacak.

 

Proje başına 7,5 milyon liraya kadar destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kayseri, Sivas, Yozgat'taki KOBİ'lerin, yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi çerçevesinde 260 milyon lira destek sağlanacak.

 

Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlarda, proje başına asgari 2,5 milyon lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Projeyle, yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, Kayseri, Sivas, Yozgat'taki tarım, madencilik, imalat, konaklama, su ve atık yönetimi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

 

Geri ödemeli finansman desteği kapsamında, KOBİ'lerin belirlenen önceliklerine ilişkin yatırımları, 6 ayı geri ödemesiz, azami 24 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 30 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın desteklenecek. Ödeme dönemi, proje sözleşmesi imzalandıktan 6 ay sonra başlayacak.

 

Bazı şartları sağlayan KOBİ'ler avantaj kazanacak

Destek sürecinde belirlenen kriterleri karşılayan işletme ve KOBİ'lere, avantaj puan verilecek. Bu doğrultuda, kadınlar veya 18-35 yaşındaki gençlerin sahip oldukları ya da yönettikleri KOBİ'ler, yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler ile ortaklık yapısında payların yüzde 50'sinden fazlası kadınlara veya gençlere ait olan KOBİ'ler, öncelikli olarak değerlendirilecek.

 

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunması gibi alanlara odaklanan program çerçevesinde özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni istihdam oluşturan ya da mevcut çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen proje başvurularına, öncelik verilecek.

Öte yandan, işletmelerin personeline Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak.

