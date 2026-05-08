CIA'den itiraf: 'Tahran'ın füze gücü beklentilerin çok üzerinde'
CIA'den itiraf: 'Tahran’ın füze gücü beklentilerin çok üzerinde'

CIA'den itiraf: 'Tahran’ın füze gücü beklentilerin çok üzerinde'

Trump’ın İran’ın ekonomik ve askeri açıdan bir çöküşün eşiğinde olduğuna dair iddiaları, Amerikan istihbaratının en üst mercii olan CIA’in raporlarıyla derin bir çelişki içine girdi.

Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı "çelik bir duvar" olarak nitelendirip İran’ın sayılı günleri kaldığını savunurken; CIA analizi, Tahran yönetiminin bu baskı altında en az üç veya dört ay daha ciddi bir sarsıntı yaşamadan ayakta kalabileceğini ortaya koydu

Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı açıklamalarda İran’ın füze stoklarının yaklaşık yüzde 80'inin imha edildiğini ileri sürmesi, sahadaki verilerle farklılık gösteriyor. Washington Post tarafından aktarılan CIA raporuna göre, İran yönetimi balistik füze yeteneklerini büyük ölçüde korumayı başardı. İstihbarat verileri, mobil fırlatma rampalarının yüzde 75’inin ve toplam füze stoklarının yüzde 70’inin hala operasyonel durumda olduğunu gösteriyor.

ABD’li üst düzey yetkililerin değerlendirmelerine göre, İran’ın stratejik yeraltı depolama tesisleri saldırılardan neredeyse tamamen kurtuldu. Hasar gören bazı füze sistemlerinin ise hızlıca onarılarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi, Tahran’ın askeri direncini korumasına yardım etti.

Ekonomik cephede ise Trump, İran para biriminin değerini tamamen yitirdiğini ve asker maaşlarının ödenemediğini savunarak bir "çöküş" tablosu çizdi. Buna karşın CIA analizleri, İran’ın mevcut kaynaklarıyla abluka şartlarına uzun süre direnç gösterebileceğini işaret ediyor.

