Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Abdullah Toprak Avrupa Üçüncüsü Oldu Sırbistan’ın Novi Sat kentinde düzenlenen U23 Avrupa güreş şampiyonasında 63 kg’daKayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Abdullah toprak Avrupa üçüncüsü oldu.

Sırbistan’ın Novi Sat kentinde düzenlenen U23 Avrupa güreş şampiyonasında 63 kg’daKayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Abdullah toprak Avrupa üçüncüsü oldu.

4-10 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan ve bir hafta süren Avrupa U23 Güreş şampiyonasında ülkemizi 63 Kilo da Kayseri Şekerspor’lu Milli Güreşçi Abdullah Toprak temsil etti.

Abdullah Toprak repesajda Belarus’lu Aleksandr Pechurenka’yı (11-0) sayı tuşuyla, Ukraynalı Aleksandr Hrushyn’i (6-3) yenerek bronz madalya kazandı.

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