Kayseri Şekerden Türkiye’de İlk; Elektrik Üretiminde Verimli Ve Çevreci Kazan Projesi

Türkiye’de Şeker sektöründe bir ilk olan dönüşüm projesi Çevre dostu Kayseri Şeker tarafından gerçekleştirildi.

Kömür kazanlarındaki 65 yıl önceki teknolojininÇevre ve Şehircilik Bakanlığının ÜlkemizdekiHava kalitesinin yükseltilmesi kriterlerine uygun olarak Kayseri Şeker tarafından gerçekleştirilen dönüşümprojesi,Türkiye’de Şeker Sektöründe bir ilk olması hasebiyle önem arz ediyor.

Kayseri Şeker Fabrikasının 1955 yılında İlk KuruluşundaFransız Fives Lillefirması tarafından imalatı yapılan ve fabrikanın enerji üretiminin katı yakıt ilekarşılanan kısmınısağlayan 3 adet Kömürlü kazanın, dahaverimli ve çevreci bir şekilde yanmasını sağlayacak modernizasyonu gerçekleştirildi.

Doğalgaz tüketimini azaltacak olan veYerli Kömür yakılarak elektrik enerjisi elde edilen Kömür kazanlarınınverimlilikleri artırılması yanında CO (Karbonmonoksit) salınımları düşürülerek çevreye duyarlıverimli kazanlar haline dönüştürüldüğü belirtildi.

Türkiye’de Şeker sektöründe bir ilk olan bu Proje Çevre dostu Kayseri Şeker tarafından gerçekleştirilmesi Kayseri Şeker’in Çevre duyarlılığı açısından çok önemli bir çalışma olarak yerini aldı.

75 ton/saat buhar üretimi ile maksimum kapasitede 5.4 MW/saat elektrik enerjisi üretmekte olan1955 model 3 Kömür kazanı, Kayseri Şeker ile ABD Reaction Engineering firması arasında yapılan anlaşma kapsamında34 mavi 6 beyaz yaka personelin bir yıllık çalışmaları sonucunda 65 nci kampanya dönemine hazır hale getirildi.

3 Milyon TL yatırım bedeli olan proje ile Kazan verimlilikleri Yüzde 5 oranında artırılmış. Daha az kömür kullanılarak daha fazla enerji üretilmesi sağlanmıştır. Projenin yaklaşık 3 yılda kendini amorti etmesi beklenmektedir.