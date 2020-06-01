  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlendi

Kayseri’de seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlilik başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:33:02 -
Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlendi

Kayseri’de seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlilik başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı genelge ile 4 Nisan’dan beri giriş çıkış kısıtlaması olan Kayseri’de, geçtiğimiz Perşembe günü yapılan açıklama ile yeniden seyahatlere açıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile beraber Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar, hareketlilik yaşanmasına sebep oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı