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Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Okulu Anne Adaylarına Anneliği Öğretiyor

Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvuran gebeler gerek sosyal medya, gerekse poliklinik katındaki yönlendirmeler ile davet edildikleri gebe okulunda anneliğin tüm detaylarını öğrenme fırsatı yakalıyorlar.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Okulu Anne Adaylarına Anneliği Öğretiyor

Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvuran gebeler gerek sosyal medya, gerekse poliklinik katındaki yönlendirmeler ile davet edildikleri gebe okulunda anneliğin tüm detaylarını öğrenme fırsatı yakalıyorlar.


Anne adaylarının hamilelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmesi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesinde hizmet veren “Gebe Okulu” programına katılan kursiyerlere, gebelik, bebek bakımı, emzirme, lohusa bakımı, nefes egzersizleri ve beslenme gibi konularda eğitim veriliyor.Ayrıca verilen uygulamalı eğitimlerde, maket bebekleri yıkayan, altını değiştiren ve emzirme pozisyonunda tutmaya çalışan anne adaylarının, bebek bakımı konusunda kendilerine olan öz güvenleri de artıyor.


1 Kadın Doğum Uzmanı ve modül eğitimini tamamlamış 2 Ebenin görev yaptığı okulda verilen eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Okulu Birim Sorumlusu Ebe Handan Durmuş; “Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvuran ve muayene için gelen gebelerimize poliklinik katında ulaşıyoruz ve gebelerimizi davet etmek adına hazırladığınız broşürleri sunuyoruz ve eğitimlere davet ediyoruz. Her hafta belli bir eğitim planımız var. Ayrıca aylık da bir eğitim planımız var. Bu anlamda standart olarak her pazartesi gebelik sürecini işliyoruz. Tabii bunun içerisinde fetal gelişimden tutunda beslenmeye kadar birçok konuyu ele alan gebelik sürecini anlatıyoruz. Her gün saat 12’de salonumuzda gebelerimiz toplanıyorlar. Maket bebeklerimiz eşliğinde interaktif eğitimler adı altında bu şekilde her pazartesi gebelik sürecini işliyoruz. Akabinde her salı yine aynı saatte ulaşabildiğimiz gebelere doğum sürecini anlatıyor aynı zamanda her eğitim sonrası nefes farkındalığı oluşturmak, gevşemek, esnemek adına nefes egzersizlerimizi yeniliyoruz. Birçok konuda uygulamalı eğitimlerimiz oluyor. Salı günlerini de bu şekilde kapatıyoruz. Çarşamba günleri de lohusalık süreci ve bu sürecin içerisinde bütünüyle detaylı konular lohusalık, anne sütü, yenidoğan bakımı gibi birçok konuyu kapsayan kombine bir eğitimimiz var. Bu Eğitim sonucunda da yine gevşeme, nefes farkındalıkları gibi birçok konuda eğitimler sunuyoruz.


Ayrıca her Cumayı da gebelik platesine ayırdık. Yirmi hafta ve üzeri gebelerimiz gebelikleri açısından, bebekleri açısından bir risk yoksa kendi rızaları ile Cuma günleri de gebelerimizle aynı saatte buluşup onlara uygulamalı eğitim veriyoruz.


Ardından Gebe Okulu eğitmenlerinden Mahiye Geçeli ise; Aslında mutlu anne, mutlu aile, mutlu toplumda bir tuğla koyabilmek için buradayım. Çünkü anne mutlu olunca, mutlu bir bebek doğuyor,mutlu bebek olunca baba da mutlu oluyor,baba mutlu olunca aile mutlu, aile mutlu olunca toplum mutlu oluyor. Aslında biz küçük iş yapıyormuş gibi gözüksek de toplumun mutluluğu adına, toplumun huzuru adına ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için buradayız. Ortamdaki bilgi kirliliğinden dolayı insanlar doğumdan korkuyorlar. Diyoruz ki doğumdan korkmayın. Buraya gelene kadar birçok insanla karşılaştınız. Hepsi ya doğdu ya doğurdu yada doğruldu. Yani Dünyadaki tüm varlıklar doğumla iç içe olduğu gibi biz de doğumla iç içeyiz. Lütfen korkmayın. Buraya gelip de doğum korkusunu yenip teşekkür eden kişilerin teşekkür mektupları var. ‘Ben önceki doğumlarda doğum yapmamışım. Eziyet çekmişim’ diyor. ‘Bu eğitimlerle doğumun tadına vardım’ diyorlar. ‘Anne olduğumu hissettim’ diyorlar. Bunlarda bize şevk veriyor. Mutlu oluyoruz.


Gebelerimiz talep ederse eğer doğum koçluğu olarak, destek olarak, ebe olarak yanlarına gidiyor doğum salonunda destek veriyoruz. Mutlu eğitimler, mutlu yarınlar diyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:03
  1. doğa

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