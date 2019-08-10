0553 313 94 23

Kayseri protokolü bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Millet olarak kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:07
Kayseri protokolü bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Millet olarak kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” dedi.


Kayseri protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program ile bayramlaştı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda düzenlenen program öncesinde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bizleri bugünlere kavuşturan Allah’a şükürler olsun. Bildiğiniz gibi bayramlar dayanışmanın, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve küskünlüğün kenara bırakıldığı çok müstesna günlerdir. Millet olarak bu hasretleri çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Komşularımızı ziyaret ediyoruz, akrabalarımızı ziyaret ediyoruz, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bizler millet olarak kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. İşte bu güzel günlerde aramızdaki kırgınlıkların, dargınlıkların bir kenara bırakılmasına vesile olan günlerdir. Bugünleri iyi yaşamamız lazım ve bugünlerin hatırına az önce ifade ettiğimiz gibi aramızdaki küskünlükleri ve dargınlıkları bırakmamız lazım” ifadelerini kullandı.


Vali Günaydın’ın konuşmasının ardından protokol üyeleri bayramlaştı. Protokol, daha sonra Şehit Aileleri Derneği ve Gaziler Derneği’ni de ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Düzenlenen program, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Huzurevi’nde düzenlenen programların ardından sonra erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    1. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    2. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    3. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    4. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    5. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    6. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    7. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    8. Sahte paranın kurbanı olmayın
    9. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    10. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    11. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    12. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    13. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    14. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    15. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    16. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    17. Kurban Bayramı sofralarının..
    18. Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla..
    19. Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak
    20. Bitlis’te 3 bin 880 paket kaçak sigara..
    21. Hulusi Akar'dan KKTC resti: TSK'nın..
    22. Mersin Büyükşehir’den yangında evleri..
    23. Polisten kurban pazarında sahte para..
    24. İran hücumbotu, İngiliz savaş gemisini..
    25. Başkent'in kurbanlıkları Çubuklu'da
    26. Kayseri protokolü bayramlaştı
    27. Batıdaki illere gönderilen..
    28. Liverpool'un yıldızından İstanbul..
    29. Antalya otogarında valiz içinde Boa..
    30. Akıllı telefon uygulaması devrede
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz