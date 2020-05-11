Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odasından Büyükşehir’e teşekkür

Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Şahin, korona virüs önlemleri kapsamında kendilerine destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a otobüs şoförleri adına teşekkür etti.

Hayrullah Şahin, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle, esnafımız maddi ve manevi olarak büyük mağduriyet yaşamıştır. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen esnaf dostu Büyük şehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve ekibine şahsım ve esnafı adına teşekkür ederim. Bu zor günlerimizde esnafımıza vermiş olduğu destek paraları esnafımızın hesaplarına yaptırılmıştır. Esnafımıza bir nebze olsun can suyu olmuştur. Önce sağlık ve toplumda güven ilkesinden hareketle günlük çalışan 275 aracımız bulunmaktadır diyerek bu araçlarımız sabah işe başlamadan önce gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse odamız tarafından anlaşmış olduğumuz ekiplerce günlük periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca yolcularımızın kullanması için araç içlerine el dezenfektanı takılarak otobüse binen yolcularımızın da ellerini dezenfekte etmeleri doğrultusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini dile getirdi.”