0553 313 94 23

Kayseri OSB tekrar OSBÜK yönetiminde

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17’nci Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:37
Kayseri OSB tekrar OSBÜK yönetiminde

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17’nci Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, organize sanayi bölgelerinin (OSB) Türkiye’nin sanayileşmesini ve sanayinin Anadolu’ya yayılmasını sağladığını söyledi.


OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yeni ve daha yüksek katma değer üreten bir sanayileşme modelinin peşinde olduklarını söyledi. Kütükcü, "Daha sürdürülebilir, daha fazla refah üreten bir büyüme modeli için buna ihtiyacımız var. Yarım asırdan fazladır bu ülkenin planlı sanayileşmesine hizmet eden, Türkiye’nin en başarılı üretim rejimi haline gelen, gururumuz olan organize sanayi bölgelerimiz için de artık yeni modeller, yeni başlangıçlar zamanı" ifadesini kullandı. Yeni nesil OSB’leri sanayicilere sadece altyapı ve arazi hizmetleri sağlayan yapılar olmaktan çıkaracaklarını vurgulayan Kütükcü, buraları sanayicinin ortak sorunlarına, ortak hizmetler üreten merkezler haline getireceklerini bildirdi. Kütükcü, OSBÜK olarak kurumsal kapasitesini tamamlayamamış OSB’lere hukuk ve mevzuat konuları başta olmak üzere, proje yönetimi ve finansal planlama gibi alanlarda da teknik destek sağlayacaklarını dile getirdi. OSBÜK’te mevzuat, elektrik, doğal gaz, imar, mesleki eğitim ve çevre gibi 13 ayrı teknik çalışma komisyonu bulunduğunu aktaran Kütükcü, şunları kaydetti:


"OSB’lerin aidatlarının doluluk oranları, metrekare büyüklükleri gibi 3-4 farklı parametreyle değerlendirildiği, faal olmayan OSB’lerimizi rahatlatacak yeni bir aidat hesaplaması üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmayı 2019 bitmeden tamamlamayı planlıyoruz. Böylece aidat konusunu, kalıcı, adil ve camiamıza etkin hizmet üretebilecek bir yapıya kavuşturmuş olacağız"


Kayseri OSB yeni dönemde de OSBÜK yönetiminde yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinan Gümüş'ten teşekkür mesajı
    1. Sinan Gümüş'ten teşekkür mesajı
    2. Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan..
    3. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    4. Vekillere verilen yemeklerin fiyatına..
    5. Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı
    6. Harvard Üniversitesi, Suudi Veliaht..
    7. İtalyan kulübü Juventus, milli..
    8. Pazaryeri’nde Kur’an kursu..
    9. İsveç'ten "1915 olayları" açıklaması
    10. Kayseri OSB tekrar OSBÜK yönetiminde
    11. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    12. BB Erzurumspor, Aykut Demir’i..
    13. Havalimanında taksiciler ile UBER..
    14. Tarla yangınında çiftçilerin 2 yıllık..
    15. Çatıdan bacaya düşen yavru kedi..
    16. Bu bankada para geçmiyor
    17. Çanakkale’deki uyuşturucu..
    18. Korkunç olay! Yüz binlerce arı telef..
    19. Kamyonetin çarptığı tekerlekli..
    20. Kastamonu Taşköprü’de hayvanlar sele..
    21. Ters dönen araç içinde sıkışan iki..
    22. 60. Uluslararası Nasreddin Hoca..
    23. Giresunspor'un Erzurum kampı başladı
    24. Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
    25. 'İhanet' şiiri yazan BAE emiri, kaçan..
    26. Başarılı sporcular için tören
    27. Irak’ta kopya çeken öğrencisini..
    28. HDP'li belediyenin şehit yakınlarını..
    29. Düzce'de bisiklet festivali düzenlendi
    30. Akhisarspor, kaleci Gökhan Değirmenci..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?