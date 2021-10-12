Kayseri mutfağından gelen nefis tatlı

Kayseri mutfağından çıkan güzel görünümlü, pratik şerbetli Nevzine Tatlı tarifi.

Malzemeler

Şerbeti için malzemeler;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Bir kaç damla limon suyu

Yarım su bardağı üzüm pekmez

Hamuru için malzemeler;

3 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

125 g oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı tahin

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

Tatlımızın öncelikle şerbeti için su, şeker ve limon suyunu kaynatalım. Kaynattıktan sonra içerisine pekmez ekleyerek soğumaya bırakalım. Hamuru için tereyağı, sıvı yağ, tahin, sirke, süt, ceviz içi ve kabartma tozunu güzelce karıştıralım. Kontrollü bir şekilde unu ilave edelim ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Yağlanmış tepsimize üzerine çizikler atarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirelim. Sıcak olan tatlımızın üzerine soğumuş şerbeti eşit şekilde dökelim. Üzerine isteğiniz üzerine tahin ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.