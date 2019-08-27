Kayseri İncesu TOKİ 4. Etap 643 konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİİncesu TOKİ 4. Etap 643 konutların anahtar teslimine ilişkin müjdeyi verdi. Kayseri İncesu TOKİ 4. Etap 643 konut projesi, 26 Ağustos – 12 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ İncesu TOKİ 4. Etap 643 konutların anahtar teslimine ilişkin müjdeyi verdi. Kayseri İncesu TOKİ 4. Etap 643 konut projesi, 26 Ağustos – 12 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Kayseri İncesu TOKİ 4. Etap 643 konutlarına ilişkin teslim duyurusunda, "KDV ödemesi için aşağıda yer alan teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kayseri/İncesu Şubesinde, Konutunuzu teslim almak üzere aynı gün “Prokon Müh. Müş. A.Ş. Beşer Müh. Müş. Ltd.Şti. Ortak Girişimi”nin Kayseri İncesu Aksubağları 4. Etap Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde, Hazır bulunmanız gerekmektedir. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır. 1) Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı) 2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin sizde bulunan nüshası 3) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi 4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura 5) Kazan Dairesi doğalgaz abone ve bağlantı bedelinin 606,52.-(Altıyüz altıTLElliikiikiKr.) TL’nin yatırıldığına dair dekont. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesini rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz." denildi.

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