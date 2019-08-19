Kayseri İncesu TOKİ 200 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ satışları sorgula. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye'nin farklı bölgelerinde dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik birbirinden güzel ve bir okadar da uygun fiyata 2 + 1 ve 3 + 1 konut projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Kayseri İncesu 200 konut projeleri, 19 Ağustos – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kayseri İncesu Örenşehir 4. Etap Toplu Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen 200 adet konutun teslim işlemleri 19 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu nedenle;

KDV ödemesi için aşağıda yer alan teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kayseri/İncesu Şubesinde, Konutunuzu teslim almak üzere aynı gün “Prokon Müh. Müş. A.Ş. Beşer Müh. Müş. Ltd.Şti. Ortak Girişimi”nin Kayseri İncesu Saraycık 4. Etap Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde, Hazır bulunmanız gerekmektedir. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.

Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

1) Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin sizde bulunan nüshası

3) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura

5) Kazan Dairesi doğalgaz abone ve bağlantı bedelinin 623,62.-(Altıyüz yirmiüçTLAltmışikiKr.) TL’nin yatırıldığına dair dekont. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesini rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.