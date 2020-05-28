Kayseri İl Müftülüğü, camilerde uyulacak kuralları videoyla anlattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen 660 camide cuma namazı kılınacak.

Kayseri İl Müftülüğü, ibadete açılacak camilerde dikkat edilmesi gerekenleri hazırladığı video ile paylaştı.

Videoda, 29 Mayıs'ta camilerin belirli kurallar çerçevesinde cemaatine kavuşacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunanların ve hastalık belirtileri taşıyanların namazlarını evde kılmaya devam edeceklerinin aktarıldığı videoda, şu bilgiler yer aldı:

"Öncelik açık hava olmakla birlikte mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları camide kılınabilecek. Cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde kılınacak. Güvenli mesafe kapsamında işaretlemeler yapılacak ve caminin kapasitesi dışında girişlere izin verilmeyecek. Herkes kendi seccadesini getirecek, işaretli yerde namazını eda edecek. Maske takma zorunluluğu ibadet sırasında da devam edecek. Cami ve ibadet alanında herkesin elini dezenfekte edeceği malzemeler bulundurulacak. Abdesthaneler ve tuvaletler kapalı olacak, vatandaşlarımız camiye abdestli gelecek. Giriş ve çıkışlarda güvenli mesafe ihlal edilmeyecek. Fiziksel temastan uzak durulacak, klimalar, vantilatörler çalıştırılmayacak. Havalandırma için kapı ve pencereler açılacak. Namazların sünnetleri evde kılınacak, tesbihatlar evde yapılacak. Takke, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin ortak kullanımına izin verilmeyecek. Cami çıkışlarında mevlit, yemek gibi ikramlar yapılmayacak."











