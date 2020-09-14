Kayseri hava durumu Kayseri’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Kayseri’de hava nasıl? Sorusuna yanıt aranıyor.

Eylül ayının gelmesi ile değişen hava durumu Kayseri’de de etkisini gösterdi.

Kayseri hava durumu

14 Eylül Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Kayseri Hava Durumu şöyledir.

Kayseri haftalık hava durumu

Kayseri 14 Eylül saatlik hava durumu

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Kayseri yağış durumu

Sıcak ve ılıman bir iklime sahip olan Kayseri’de kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış olmaktadır. Köppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre Csb olarak adlandırılabilir. Bu nedenle de Kayseri ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 10.5 °C 'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 385 mm’dir.

6 mm yağışla Kayseri en kurak ayını Ağustos ayında yaşamaktadır. Ortalama 54 mm yağış miktarıyla en fazla yağış ise Nisan ayında görülür.

Kayseri iklimi

Kayseri hava durumu iklimi ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Kayseri İli'nde kış ayları soğuk ve kar yağışlı, yaz ayları ise sıcak ve kurak karasal nitelikli Orta Anadolu iklimi hakimdir. Ancak il iklimi, yükseltiye göre yer yer farklılıklar göstermektedir. Örneğin, çukurda kalan bölgelerde iklim daha yumuşakken, yaylalardan dağlık kesimlere doğru gidildikçe sertleşmeye başlar.