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Eğitim Kayseri hangi ilçelerde yarın okullar tatil 11 Şubat
Eğitim

Kayseri hangi ilçelerde yarın okullar tatil 11 Şubat

Kayseri okullar tatil edildi mi 11 Şubat Cuma! Kayseri’nin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler 11 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki, Kayseri’de okullar tatil mi? 11 Şubat Kayseri okullar tatil mi Valilik açıklaması

Yeniakit Publisher
2022-02-10 17:26:00 -
Kayseri hangi ilçelerde yarın okullar tatil 11 Şubat

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kayseri’nin de bazı ilçelerinde kar yağışı sürüyor. Bu sebeple öğrenciler yarın yani 11 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kayseri Valiliği açıklama yaptı mı?

Kayseri hangi ilçelerde yarın okullar tatil 11 Şubat

Kayseri’nin Yahyalı, Özvatan, Hacılar ve İncesu ilçelerinde kar yağışı sebebiyle 10 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi. Ayrıca bugün Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

11 Şubat Cuma gününe ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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