Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Atletizm Takımı 1 Lig Eleme Yarışlarında Finale Yükseldi Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen Spor Toto 1.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen Spor Toto 1. Atletizm Ligi 1.Kademe müsabakalarında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm takımı ilk 8 takım arasına girmeyi başararak final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Spor Toto 1.Atletizm Ligi 1.Kademe ve Olimpik Deneme müsabakaları 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Trabzon Söğütlü Atletizm Pisti’nde yapıldı.

Müsabakalarda oldukça başarılı bir performans sergileyen sporcular ilk sekiz takım arasına girerek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Atletizm takımı 22 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa’da yapılacak olan Süper Lige Çıkma müsabakalarında mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Trabzon’dan dereceyle dönerek final müsabakalarına katılma hakkı kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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