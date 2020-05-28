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Aktüel

Kayseri Devlet Tiyatrosu "perde" için gün sayıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:56:03 -
Kayseri Devlet Tiyatrosu "perde" için gün sayıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosunun kuruluşunun tamamlanarak idari kadronun onaylandığını, sanatçı ve teknik eleman kadrosuyla ilgili çalışmalarda ise sona yaklaşıldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, rutin belediye çalışmalarının yanı sıra Kayseri'yi ilgilendiren her konuya destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Kayseri'nin kültür sanat merkezi olması için çalışmalar yaptıklarını ve Kayseri Devlet Tiyatrosunun da bu anlamda önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu anlayış içinde Devlet Tiyatroları bünyesinde Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulması için çalışmalar başlattık. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle Kayseri Şehir Tiyatrosu Salonunu Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulması için devrettik. Beş idari kadro onaylanarak müdürlük kuruldu. 20 sanatçı ve 15 teknik eleman kadrosunun verilmesini de Kültür ve Turizm Bakanlığı imzaladı ve Maliye Bakanlığına gönderdi. Konuyu takip ediyoruz. İnşallah kadrolar onaylanınca sınav açılacak ve Kayseri'de bir hareketlilik yaşanacak."


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