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Ekonomi Kayseri Büyükşehir’den öğrencilere çorba
Ekonomi

Kayseri Büyükşehir’den öğrencilere çorba

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 ay süre ile kütüphane ve üniversite kampüslerinde çorba hazırlama ve dağıtım işi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 15:14:00 -
Kayseri Büyükşehir’den öğrencilere çorba

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2023 Yılı 6 Ay süreyle 895.000 Adet Çorba Hazırlama ve Dağıtımı Hizmeti İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Çorba dağıtımı hizmeti 01.01.2023 tarihinden itibaren 30.06.2023 tarihene kadar devam edecek.

Bu kapsamda; Erciyes Üniversitesi Kampüsü, Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü, Kayseri Üniversitesi Kampüsü, Merkez Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi ve Talas Mevlana Kütüphanesi’nde çorba dağıtımı gerçekleştirilecek.

İhaleye teklifler 16.11.2022 tarih ve saat 10:00’a kadar verilebilecek. İhale Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kat:2 Oda No:222 adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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