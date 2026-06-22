  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın küstah tehdidi Bürgenstock’u karıştırdı! Pakistanlı kaynaklar krizin perde arkasını ifşa etti! TEM’de korku dolu anlar! Tır alev topuna döndü Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor! Türkiye İslam'ın Truva atı! Küstah Yunan'dan üç ülkeye çağrı! Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali! Araç başı limit 20 litreye düştü! Rusya'da yakıt sınırlaması uygulanıyor 6 gün sürmesi bekleniyor! O ülke felakete hazırlanıyor İsrail artık Türkiye korkusunu gizlemiyor: Türk ordusunun yapacaklarını hayal bile edemeyiz Pakistan Başbakanı Şerif'ten barış mesajı Kılıçdaroğlu’nun salı kararı belli oldu: Grup yapmayacak, Arınma Meclisini toplayacak
Yaşam Motosikleti çalan hırsız yakalandı: Savunması pes dedirtti
Yaşam

Motosikleti çalan hırsız yakalandı: Savunması pes dedirtti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir apartmanın otoparkından gidon kilidini kırarak motosiklet çalan ve devriye atan polis ekiplerince caddede gezerken yakalanan şüpheli, ifadesiyle pes dedirtti. Emniyete götürülen zanlı, motosikleti sadece evine gitmek için çaldığını iddia ederek, "Tam sahibine teslim etmeye giderken yakalandım" savunmasını yaptı.

Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli ifadesinde, motosikleti geri vermek üzere evine gitmek için çaldığını söyledi. Şüpheli, tam teslim etmeye gideceği sırada polisler tarafından yakalandığını iddia etti.

Adana Çukurova'da Huzurevler Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında bulunan motosikletin, Mustafa C. tarafından 25 Mayıs saat 02.00 sıralarında çalındığı tespit edildi.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda Mustafa C.'nin, bir süre çevreyi gözetledikten sonra gidon kilidini kırıp, motosikleti sürükleyerek götürdüğü görüldü.

Düz kontak yaparak motosikleti çalıştıran Mustafa C., motosiklete binerek uzaklaştı.

MOTOSİKLETLE YAKALANDI

Motosikletin sahibi A.E.'nin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelinin Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi’ne gittiğini tespit eden ekipler, bölgede araştırma yaptı.

Motosikletle caddede seyir halinde olduğu görülen Mustafa C., yakalandı.

"TESLİM ETMEYE GİDERKEN YAKALANDIM"

Emniyet'e götürülen Mustafa C., ifadesinde, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim. Tam teslim etmeye giderken polise yakalandım." diye konuştu.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet, sahibine teslim edildi.

Koyun şunu kapının önüne de akıllansın! Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Koyun şunu kapının önüne de akıllansın! Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Gündem

Koyun şunu kapının önüne de akıllansın! Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Çalmadıkları bir bu kalmıştı! Hırsız komşudan tescilli pişkinlik: Milli dansımız zeybeğe göz diktiler!
Çalmadıkları bir bu kalmıştı! Hırsız komşudan tescilli pişkinlik: Milli dansımız zeybeğe göz diktiler!

Dünya

Çalmadıkları bir bu kalmıştı! Hırsız komşudan tescilli pişkinlik: Milli dansımız zeybeğe göz diktiler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23