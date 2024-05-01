Kayseri Büyükşehir’den 18 milyon TL’lik eğitim desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam ederken, ‘genç dostu’ hizmet anlayışıyla öğrencilere yönelik faaliyetlere ve desteklere özel önem veriyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine öğrenim yılına hazırlık desteği veriyor. Eğitim öğretime verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle takdir toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan ve üniversite okuyan öğrencisi bulunan ailelere soysal yardım hizmetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, üniversitede öğrencisi okuyan aile destek yardımı projesi kapsamında 4 bin 10 aileye sosyal destek sağladı.

Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli üniversitede öğrencisi okuyan ailelere yılda bir defaya mahsus yapılan sosyal yardımlar vatandaşlardan dua ve takdir toplarken Büyükşehir, şuana kadar 4 bin 10 aileye toplam 18 milyon 38 bin TL’lik yardım yaptı.