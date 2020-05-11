  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 400 binden fazla maske üretti

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:17:26 -
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 400 binden fazla maske üretti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 400 bini aşkın maske üretti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerine azami derecede uyulması ve bu süreçteki ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kovid-19 salgınının önlenmesi için sürdürülen mücadelede üretmeye devam ettiklerini anlatan Büyükılıç, bu süreçteki en önemli ihtiyaçlardan dezenfektanı KASKİ Genel Müdürlüğü, maskeleri ise KAYMEK kanalıyla ürettiklerini, halkın ihtiyaçlarını asgari düzeye indirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK'in maske üretimine hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, toplam üretilen maske sayısının 400 bini aştığını, üretilen maskeleri başta sağlık kuruluşları ve güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlara gönderdiklerini, ayrıca odalar vasıtasıyla esnafa, zabıta birimleri vasıtasıyla da vatandaşlara maske dağıtımı yaptıklarını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı