Kayseri-Afrin olaylarıyla ilgili MİT devrede!
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yaşanan olayların yakından takip edildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenli olarak bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yaşanan olayların yakından takip edildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenli olarak bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de durumu kontrol altına almak, sükunet ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenli olarak bilgilendirme yapılıp sahadaki tüm kurumlarla koordinasyon sağlıyor.