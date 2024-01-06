  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika! MİT tarafından yakalanan İsrail casuslarıyla ilgili yeni gelişme

Melih Gökçek'in avukatı Mehmet Ali Alan'dan Tevhid sancağı çıkışı! İsmail Aydemir'i gönüllü savunacak

Denizkurdu Tatbikatı savaş uçakları ile 7-16 Ocak'ta Gerçekleştirilecek!

Savaşın o ülkeye sıçraması an meselesi! İsrail dünyaya ilan etti: Ordu askeri saldırıya hazırlanıyor!

Türkiye ile BM anlaştı: Türkiye'yi bekleyen çok konuşulacak ticaret protokolü hazır! Ömer Bolat çağrısı

Hindistan hükümeti donanması, Umman Denizi'nde kaçırılan gemi mürettebatını kurtardı! Somali hükümetinden ihbar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü! 'Türkiye buna hazır'

Hamas lideri Heniyye'den, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Emekli maaşlarında 8.000 TL emekli maaşı alana refah payı olacak! Son durum
Kadın - Aile Kaynayan sütün içine kuru incir atıp içerseniz…Aman dikkat: İlaçlara boşuna binlerce TL para vermeyin! Şifa olacak
Kadın - Aile

Kaynayan sütün içine kuru incir atıp içerseniz…Aman dikkat: İlaçlara boşuna binlerce TL para vermeyin! Şifa olacak

Yeniakit Publisher
2024-01-06 08:17:00 - 2024-01-06 08:21:57
Kaynayan sütün içine kuru incir atıp içerseniz…Aman dikkat: İlaçlara boşuna binlerce TL para vermeyin! Şifa olacak

İşte incirli sütün öksürük ve bronşite bir şifa olduğu süt kuru incir kürü tarifi

Kaynayan sütün içine kuru incir atıp içerseniz…

Kaynayan sütün içerisine 3 veya 4 tane incir atın. Daha sonra incirlerle beraber 5 dk kaynamasını sağlayın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra incirli süt karışımını robottan geçirin.
İncirler sütün içerisinde püre haline geldiğinde karışımı içebilirsiniz. En az yarım saatin sonunda kabızlık sorununa veda edeceksiniz.

İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır.

Öksürük İçin: İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın. Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.
1-2 adet kurutuşmuş inciri 2 çay kaşığı balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi içebilirsiniz. Birkaç kullanımdan sonra boğaz ağrınız ilaçsız bir şekilde iyileşecektir.

Herhangi bir sebebten süt tüketemiyorsanız bu durumu dert etmenize gerek yok. Kuru incir meyvesi de sütün yerine geçiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İncirin içerisinde yer alan kalsiyum ve fosforla kemik ve dişlerin oluşumu ile sağlıklarını garantiler.
Bu nedenle süt içmeyen kişilere günde 3 adet kuru incir yemeleri tavsiye edilir.

Öksürüğü anında bitiriyor! İşte doğal öksürük şurubunun tarifi!
Öksürüğü anında bitiriyor! İşte doğal öksürük şurubunun tarifi!

Kadın - Aile

Öksürüğü anında bitiriyor! İşte doğal öksürük şurubunun tarifi!

Ihlamuru kaynatırken faydadan çok zarar veren doğru bilinen yanlış: böyle kaynatın bu besin değeri yok olmuyor!
Ihlamuru kaynatırken faydadan çok zarar veren doğru bilinen yanlış: böyle kaynatın bu besin değeri yok olmuyor!

Kadın - Aile

Ihlamuru kaynatırken faydadan çok zarar veren doğru bilinen yanlış: böyle kaynatın bu besin değeri yok olmuyor!

Günde 1 bardak için kabızlıktan kurtulun ve kilo verin
Günde 1 bardak için kabızlıktan kurtulun ve kilo verin

Kadın - Aile

Günde 1 bardak için kabızlıktan kurtulun ve kilo verin

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23