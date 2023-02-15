Kaynayan sütün içine incir atıp içerseniz! Böyle faydası görülmedi: Efsane tarifin çıkışı yıllar önce ortaya çıktı!

Süt ile incir yenir mi?

İki besinde sağlık açısından oldukça fayda sağlar. Yapılan bir araştırmada kaynayan sütün içerisine kuru incir atıldığında ve karışım düzenli tüketildiğinde kabızlıktan kuru öksürüğe kadar birçok hastalığa iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır. İncir ise içeriğinde yüksek miktarda antioksidan madde ve lif barındırır. Bu besinde vücudu zararlı hücre, bakteri ve toksinlerden arındırırken aynı zamanda Kış hastalıklarına doğal şifa...

KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

-Kaynayan sütün içerisine 3 veya 4 tane incir atın.

-Daha sonra incirlerle beraber 5 dk kaynamasını sağlayın.

-Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra incirli süt karışımını robottan geçirin.

-İncirler sütün içerisinde püre haline geldiğinde karışımı içebilirsiniz.

-En az yarım saatin sonunda kabızlık sorununa veda edeceksiniz.

BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır.

-İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın.

-Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİYOR

-1-2 adet kurutuşmuş inciri 2 çay kaşığı balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi içebilirsiniz.

-Birkaç kullanımdan sonra boğaz ağrınız ilaçsız bir şekilde iyileşecektir.

SÜT İÇMEYİ SEVMİYORSANIZ İNCİR TÜKETİN

Herhangi bir sebebten süt tüketemiyorsanız bu durumu dert etmenize gerek yok. Kuru incir meyvesi de sütün yerine geçiyor. İncirin içerisinde yer alan kalsiyum ve fosforla kemik ve dişlerin oluşumu ile sağlıklarını garantiler. Bu nedenle süt içmeyen kişilere günde 3 adet kuru incir yemeleri tavsiye edilir.

Hamilelikte incirli süt içilir mi?

Bunu da unutmamalısınız. Kuru incir, hem kalori hem de şeker bakımından zengin bir besin olduğundan kan şekerinizi kısa sürede yükseltip, kısa sürede düşürebilir. Kuru inciri süt, yoğurt gibi süt ürünleri ile tüketmeniz bu hızlı kan şekeri oynamalarını engeller. Bunun için farklı tariflere göz atabilirsiniz.

Kuru incir süt karışımı faydaları

SÜT VE İNCİR BİRLEŞTİRSE

Balgam sökücü özelliği de olan incirli süt, kronikleşmiş öksürük ve bronşite çare olacak, kısa süre içinde boğaz ağrınızı da ortadan kaldıracaktır. İncirli süt, sık sık soğuk algınlığına yakalananlar için adeta doğal bir antibiyotik yerine geçebilmektedir.

Süt ve incir karışımı neye iyi gelir?

İki besinde sağlık açısından oldukça fayda sağlar. Yapılan bir araştırmada kaynayan sütün içerisine kuru incir atıldığında ve karışım düzenli tüketildiğinde kabızlıktan kuru öksürüğe kadar birçok hastalığa iyi geldiği ortaya çıkarılmıştır.

Kuru incir süt karışımı nasıl yapılır?

Kaynayan 3 bardak sütün içerisine 6 tane kuru incir atınız 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Daha sonra blendrıdan geçirip yemeklerden önce ve sonra tüketin

Kabızlık için süt ve incir:

Kabızlık için süt ve incir nasıl yapılır?

Ancak yemeklerden sonra kabızlık ve şişkinlik yaşamak istemiyorsanız. Kaynayan 3 bardak sütün içerisine 6 tane kuru incir atınız 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Daha sonra blendrıdan geçirip yemeklerden önce ve sonra tüketin.