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Kaynarca Mehter’de içmesuyu hatları yenilendi

SASKİ, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde içmesuyu şebekesi yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
Kaynarca Mehter’de içmesuyu hatları yenilendi

SASKİ, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde içmesuyu şebekesi yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından içmesuyu altyapısına yönelik olarak şehrin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 10 milyonluk yatırımla Sapanca Gölü suyunun ulaştırıldığı Kaynarca’da da köyden mahalle statüsüne geçerek Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olan yerleşim birimlerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin olarak SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz son olarak daha önceki dönemlerde sondaj suyuyla beslenen ve bu sudaki kireç nedeniyle hatları tıkanan Kaynarca Mehter Mahallesi’ni yeni içmesuyu altyapısıyla buluşturdu. Çalışmalar kapsamında 1,2 kilometre uzunluğunda yeni hat inşa edildi. Mevcut hattın çapı genişletildi. Devreye alınan yeni hat vasıtasıyla mahalleye 600 metreküplük Sarıbeyli deposundan Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde dünyanın önde gelen şehirleriyle aynı standartta arıtılan birinci sınıf içmesuyu ulaştırılıyor. Kaynarca’da hat yenileme çalışmalarımız devam edecek” denildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
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