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Ekonomi KAYNAĞINDAN DÜZELTME - "Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi" başlıklı haberimizin spot ve 3. paragrafındaki "TLREF + 250" ifadesi kaynağından "TLREF + 200" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygıla
Ekonomi

KAYNAĞINDAN DÜZELTME - "Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi" başlıklı haberimizin spot ve 3. paragrafındaki "TLREF + 250" ifadesi kaynağından "TLREF + 200" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygıla

Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi: - "Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır" - "Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır" - "Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olarak belirlenmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:48:48 -
KAYNAĞINDAN DÜZELTME - "Türkiye Bankalar Birliği'nden turizm sektörüne destek paketi" başlıklı haberimizin spot ve 3. paragrafındaki "TLREF + 250" ifadesi kaynağından "TLREF + 200" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygıla

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olarak belirlendi.

Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre olacak. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu'nun internet adresinde yer alıyor.

Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıkları şöyle:

Ciro

Kefalet Üst Limiti (TL)

Kredi Üst Limiti (TL)

0-3 milyon TL

80.000

100.000

3-25 milyon TL

800.000

1.000.000

25-50 milyon TL

4.000.000

5.000.000

50-125 milyon TL

8.000.000

10.000.000

125 milyon TL üzeri

16.000.000

20.000.000

Konaklama

32.000.000

40.000.000





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