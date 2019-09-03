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KAYMEK bu yıl, 15 tesiste ve 90 branşta kurs verecek

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK’te 2019-2020 eğitim dönemi için kayıtlar başladı.

03 Eylül 2019 Salı 16:03
KAYMEK bu yıl, 15 tesiste ve 90 branşta kurs verecek

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK’te 2019-2020 eğitim dönemi için kayıtlar başladı. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları bu yıl 15 tesiste ve 90 branşta eğitim verecek.


Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan KAYMEK, 2 Eylül tarihinden itibaren yeni dönem için kayıt almaya başladı. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları bu yıl 15 tesiste ve 90 branşta kurslar açacak.


Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri ise öğrencilere 12 tesiste 4. sınıftan mezun gruba kadar eğitim desteğinde bulunacak. Genç KAYMEK bu yıl Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nde de eğitim vermeye başlıyor. KAYMEK ve Genç KAYMEK’te eğitimler Ekim ayında başlayacak. Kurslar için ön kayıtları www.kaymekonline.com adresinden yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:03
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