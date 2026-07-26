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Kadın - Aile Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi: Hem farklı hem de lezzetli bir tarife ne dersiniz? Hazırlık aşamalarına geçin
Kadın - Aile

Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi: Hem farklı hem de lezzetli bir tarife ne dersiniz? Hazırlık aşamalarına geçin

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Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi: Hem farklı hem de lezzetli bir tarife ne dersiniz? Hazırlık aşamalarına geçin

Kaymaklı ekmek kadayıfı, şerbetini tam çeken yumuşak dokusu ve üzerindeki taze kaymakla geleneksel Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Lezzetiyle hem damak çatlatan hem de farklı bir lezzet olan ekmek kadayıfı tatlısı tarifinde hazırlık için işte adım adım yapılış aşamaları... Lezzetiyle damak çatlatan ekmek kadayıfı tatlısı sofraları tatlandırıyor.

Kaymaklı ekmek kadayıfı, Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biridir. Bol şerbeti, yumuşacık ekmeği ve üzerine eklenen taze kaymağıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakır. Özellikle bayram sofralarında ve özel günlerde tercih edilen bu tatlı, pratik yapımıyla da öne çıkar. Siz de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde misafirlerinize unutulmaz bir tatlı sunabilirsiniz. Peki, şerbetiyle damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi...

Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

Malzemeler;

  • 10 gr yaş maya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 100 ml süt
  • 1 yumurta
  • 250 gr un
  • Hamuru ıslatmak için:
  • 1 su bardağı pekmez
  • 2,5 su bardağı ılık su

Şerbeti için;

  • 4 su bardağı şeker
  • 5 bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

Ilık sütün içerisinde mayayı ve şekeri eritin. Daha sonra bir kabın içerisine tüm hamur malzemelerini ekleyin ve yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru yuvarlak pişirme tepsinizin büyüklüğüne göre açın. (Tercihen 30 cm çapında) Açtığınız hamuru tepsiye yerleştirin ve mayalanması için yaklaşık 1 saat bekleyin. Mayalanan hamuru 250 derecede altı üstü kızarana kadar pişirin ve 1 gün dinlenmeye bırakın. Süre sonunla pekmezli su ile birlikte hamuru ıslatın. Şerbeti için; suyu ve şekeri kaynatın, içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin. Koyulaştığında ocaktan alın. Şerbet soğuduktan sonra ekmek kadayıfını tepsiyle birlikte ocağın üzerine alın ve çevirerek yavaş yavaş şerbeti ilave edin. Sıcaklıkla birlikte şerbet daha iyi çekilecektir. Servis ederken üzerine kaymak ekleyin. Afiyet olsun.

Kaymaklı ekmek kadayıfı, şerbetini tam çeken yumuşak dokusu ve üzerindeki taze kaymakla geleneksel Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Bu eşsiz lezzeti evde mükemmel kıvamda hazırlamak için doğru ölçüde şerbet ve kaliteli malzeme kullanımı önemlidir

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