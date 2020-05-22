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Kaymakamlıklarda metrelerce seyahat izin belgesi kuyruğu

Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ‘seyahat izin belgesi’ alabilmek için Maltepe Kaymakamlığı’nın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:21:03 -
Kaymakamlıklarda metrelerce seyahat izin belgesi kuyruğu

Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ‘seyahat izin belgesi’ alabilmek için Maltepe Kaymakamlığı’nın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.


Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ‘seyahat izin belgesi’ alarak memleketlerine gidebilecekleri duyurulmuştu. Bu kapsamda Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Maltepe Kaymakamlığı’nın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, sırada bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyardı. Balıkesir Burhaniye’deki yazlığına gitmek istediğini söyleyen Selahattin Haneci, “Geç bile kaldım. Ben Nisan ayında gidiyordum, bir şey ekip biçiyorduk. Şimdi de izin almaya geldim. Yarım saattir bekliyorum, izin alabilirsek sevinerek gideceğiz” dedi.



“Ağaçlarım kurudu”


Ali Rıza Irmak isimli bir vatandaş, “Mağdur durumdayız. 2 gün geldim, alamadım. 3 aydır Balıkesir’deki yazlığıma gidemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ağaçlarım, çimenlerim kurudu” diye konuştu. Konya’daki ailesinin yanına gitmek istediğini söyleyen Serhat Turan, “Babam 85, annem 80 yaşında. Yalnız kaldılar, zor durumdalar. Gideceğim, dönmeyeceğim tekrar” dedi.



“Eşimi burada korona’dan kaybettim”


Sırada bekleyen 64 yaşındaki Nazime Gültekin ise, “Burada oğlumuzun evine geldik. Eşimi korona’dan kaybettim. Ben de hastanede kaldım. Ev karantinası bitti” diyerek Adana’ya gitmek için izin alacağını söyledi.

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