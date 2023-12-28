  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Eğitim

Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-28 10:35:00 -
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

3 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, "2023-Kaymakamlık ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 43 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'den hafta sonu iki sınav
ÖSYM'den hafta sonu iki sınav

Gündem

ÖSYM'den hafta sonu iki sınav


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem ve ekibi kötü sınav veriyor! İETT otobüsü alev alev yandı
Ekrem ve ekibi kötü sınav veriyor! İETT otobüsü alev alev yandı

Gündem

Ekrem ve ekibi kötü sınav veriyor! İETT otobüsü alev alev yandı

1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı
1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Eğitim

1. Dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı

AÖL sınavları ne zaman?
AÖL sınavları ne zaman?

Eğitim

AÖL sınavları ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23