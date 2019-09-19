Kaymakamlık sınav başvuru tarihi ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları

Kaymakam olmak isteyen adayların gireceği 2019 kaymakamlık sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. İçişleri Bakanlığı kaymakam alımları ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı 2019 sorgulanmakta. İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı alım ilanı yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan kaymakam alım ilan kılavuzuna göre, kaymakamlık sınav başvuruları, 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak. Peki 2019 kaymakamlık sınavı başvuru ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alımının yapılacağını duyurmasından sonra gözler ÖSYM 2019 kaymakam alım başvuru kılavuzuna çevrilmişti. ÖSYM'nin son dakika duyurusu ile kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı. Sınava başvurular, 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 09 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

2019 kaymakamlık sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar 19-26 Eylül 2019 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 216,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 324,00 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Kaymakamlık sınav başvurusu için tıklayınız