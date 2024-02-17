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Gündem Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı
Gündem

Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 01:34:00 -
Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi, lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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