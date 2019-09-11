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Kaymakamlık bursu nasıl alınır? 2019 kaymakamlık bursu başvurusu

Üniversiteleri kazanan öğrenciler hem üniversite hem de KYK yurt yakıtlarını yaptı. Binlerce öğrenci şimdi üniversitelerin açılmasını bekliyor. Üniversitelerin açılacak olmasıyla birlikte öğrenciler de burs veren kurumları araştırmaya başladı. Üniversite öğrencilerine burs veren devlet kurumlarının başında kaymakamlıklar gelmekte. ‘Kaymakamlık bursu nasıl alınır, kaymakamlık bursu başvurusu nasıl yapılır, kaymakamlık bursu başvurusu 2019 ne zaman, kaymakamlık bursu gerekli belgeler neler, kaymakamlık bursu üniversite başvuru şartları ne?’ sorularına ilişkin haberin detayları.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:44
Kaymakamlık bursu nasıl alınır? 2019 kaymakamlık bursu başvurusu

Üniversiteleri kazanan öğrenciler hem üniversite hem de KYK yurt yakıtlarını yaptı. Binlerce öğrenci şimdi üniversitelerin açılmasını bekliyor. Üniversitelerin açılacak olmasıyla birlikte öğrenciler de burs veren kurumları araştırmaya başladı. Üniversite öğrencilerine burs veren devlet kurumlarının başında kaymakamlıklar gelmekte. ‘Kaymakamlık bursu nasıl alınır, kaymakamlık bursu başvurusu nasıl yapılır, kaymakamlık bursu başvurusu 2019 ne zaman, kaymakamlık bursu gerekli belgeler neler, kaymakamlık bursu üniversite başvuru şartları ne?’ sorularına ilişkin haberin detayları.

Kaymakamlık Bursu yine Kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yılda 2 kez verilen bir burs türüdür. Peki kaymakamlık bursu ne kadar? Kaymakamlık bursu aylık olarak tarafınıza ödenmez. Her sene ilgili dönemin başında ödemesi yapılır ve amacı öğrencilere üniversite eğitimleri döneminde ihtiyaç duyacağı ulaşım, yeme içme gibi konularda öğrencilere bir nebze olsun yardımcı olmaktır.

Kaymakamlık bursuna nasıl başvurulur?

Kaymakamlık Bursuna başvuru yapabilmek için her yıl 2 kez gereken sizden istenilen evrakları Kaymakamlık Binasında bulunan Sosyal yardımlaşma Vakfı birimine götürmeniz gerekmektedir.

Kaymakamlık bursu için istenen belgeler neler?

Kimlik Fotokopisi

Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi

Öğrenci Belgesi ve Ara Sınıflar İçin Transkript

1-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Muhtarlıklardan İkametgah Belgesi

Muhtarlıklardan Fakirlik İlmühaberi

Başvuru formu

Kaymakamlık bursu ne zaman yatacak?

Kaymakamlık bursu verilme tarihi genel olarak ilk dönem ve ikinci dönem olarak ayrılmaktadır. Her sene 2 defa verilen bu burs; ilk dönem için Eylül ayında, ikinci dönem için ise Ocak ya da Şubat aylarında ödeme yapmaktadır. 

Kaymakamlık bursu ne kadar?

Kaymakamlık burs ücretleri 2019 ve 2020 eğitim ve öğretim yılı için ilk dönem 400 TL ve ikinci dönem ise 500 TL olarak belirlenmiştir. Bu burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin Eylül ayına kadar başvurularını vermiş olması gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler e-devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabilmektedir. Bunun için:

Öğrenci TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-devlet kapısına girmelidir.

Sisteme giriş yaparken kullanılan e-devlet şifresi herhangi bir PTT şubesinden verilmektedir.

PTT şubelerinden 2 TL karşılığında satın alınabilmektedir.

Şifreyi satın aldıktan sonra e-devlet kapısına giriş yapmanız gerekmektedir.

Arama kısmına burs başvuruları yazılmalı ve entera basılmalıdır.

Daha sonra çıkan ekran üzerinden Kaymakamlık bursu almak isteyen kişiler başvurularını yapabilmektedir.

Dileyen kişiler bizzat Kaymakamlığa giderek de başvuru yapabilir.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:44
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