  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Kaymakamlık açıkladı! Bir yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

2020-04-24 23:01:00 -
Kaymakamlık açıkladı! Bir yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Nevşehir'de Ürgüp Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Şahinefendi köyünde, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan Şahinefendi köyünde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. Köyde ikamet eden işçi ve memurların karantina süreci boyunca idari izinli sayılmasına, vatandaşların köy dışından gerekli ihtiyaçlarının belirlenerek Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanmasına karar verilmiştir."

İşte grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu
İşte grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu

Korona Virüs

İşte grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu

Çin'i sevindiren gelişme: Koronavirüs'ün ilk çıktığı yerde...
Çin'i sevindiren gelişme: Koronavirüs'ün ilk çıktığı yerde...

Korona Virüs

Çin'i sevindiren gelişme: Koronavirüs'ün ilk çıktığı yerde...

Küresel Aşı İttifakı neyin peşinde? Şok açıklama: Bir başka pandeminin gelmekte olduğu kesin
Küresel Aşı İttifakı neyin peşinde? Şok açıklama: Bir başka pandeminin gelmekte olduğu kesin

Dünya

Küresel Aşı İttifakı neyin peşinde? Şok açıklama: Bir başka pandeminin gelmekte olduğu kesin

Bill Gates ne demek istedi? İlginç 'koronavirüs' açıklaması: 5 yıl sürecek
Bill Gates ne demek istedi? İlginç 'koronavirüs' açıklaması: 5 yıl sürecek

Dünya

Bill Gates ne demek istedi? İlginç 'koronavirüs' açıklaması: 5 yıl sürecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı