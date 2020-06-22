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Aktüel

Kaymakamdan doktora başarı belgesi

Kütahya’nın Şapahne ilçesinde 15 aydır görev yapan ve uzmanlık sınavını kazandığı için ilçeden ayrılan Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:17:32 -
Kaymakamdan doktora başarı belgesi

Kütahya’nın Şapahne ilçesinde 15 aydır görev yapan ve uzmanlık sınavını kazandığı için ilçeden ayrılan Dr.Ömer Faruk Yıldırım’a, Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu başarı belgesi verdi.


Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’15 aydır ilçemizde görev yapan ve korona virüs ile mücadelede özverili çalışmaları ile takdir toplayan, Tıpta Uzmanlık Sınavını (TUS) kazanması nedeni ile ilçemizdeki görevinden ayrılan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.Ömer Faruk Yıldırım Bey’e başarı belgesi takdim etmeyi uygun gördük. Bundan sonraki meslek hayatında başarılarının devamını dilerim’’ dedi.

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