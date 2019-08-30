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Kaymakam Zadeleroğlu, Türkelililerle vedalaştı

Son kararname ile Samsun Terme’ye ataması yapılan Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:35
Kaymakam Zadeleroğlu, Türkelililerle vedalaştı

Son kararname ile Samsun Terme’ye ataması yapılan Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatma Dilek Zadeleroğlu için veda yemeği düzenlendi.


Türkeli Belediyesi tarafından düzenlenen veda yemeğine; Ayancık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, MHP İlçe Başkanı Murat Yıldırım, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Veda yemeğinde konuşma yapan Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçede iki yıl boyunca görev yapan Kaymakam Murat Zadeleroğlu’nun ilçe halkıyla adeta bütünleştiğini, ilçenin öz evladı gibi ilçeye yatırımlar gelmesi noktasında gayret sarfettiğini söyledi. Şahin, görev süresince ilçe için önemli hizmetlere imza attığını belirterek, Kaymakam Murat Zadeleroğlu ile Başhekim Dr. Fatma Dilek Zadeleroğlu’nun yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.


AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal yaptığı konuşmada, ilçede eğitim öğretime başlayacak Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu’nun Türkeli’ne kazandırılmasında Kaymakam Zadeleroğlu’nun da büyük emekleri olduğunu söyledi. Ünal, yeni görev yerlerinde başarılar temennisinde bulundu.


Kaymakam Murat Zadeleroğlu yaptığı konuşmada, Türkeli Fadıl Demirel Yüksekokulu’nun ilçeye kazandırılmasının, 10 yıllık bir uğraşın sonucu olarak gördüğünü söyledi. Zadeleroğlu, "Yüksekokulu’nun ilçede eğitim öğretime başlaması, belediye başkanlarından, işadamlarına, derneklerde görev alan arkadaşlara kadar herkesin çabasının, 10 yılın sonunda sonuçlanmasıyla oldu. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yüksekokulu ile ilgili yaptığımız toplantılarda da ’kalacak yer sıkıntısı yaşamayız’ demiştik. Bazı arkadaşlar da şahitler, bize ev anahtarları verip de ücretsiz kalabilirler diyenler oldu. Bu da Türkeli insanın güzelliği" ifadelerini kullandı.


İşadamı Hüseyin Özcan yaptığı konuşmada, Zadeleroğlu’nun halkın içinden bir kaymakam olmayı başaran ve güzel izler bırakan, ilçeye yatırımlar kazandırma noktasında emek sarf eden bir kaymakam olarak hatırlayacaklarını ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Zadeleroğlu, veda yemeğine katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Kaymakam Murat Zadeleroğlu’na Ayancık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal ve dernek yöneticileriçeşitli hediyeler sundular.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:35
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