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Kaymakam Yücel minik öğrencileri evlerinde ziyaret etti

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

2020-04-23 22:49:01 -
Kaymakam Yücel minik öğrencileri evlerinde ziyaret etti

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret etti.


Kaymakam Yücel, beraberinde Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile birlikte Kuşadası İlkokulu ve N. Metin Akar Ortaokulu öğrencileri Yağmur ve Çağla Çolak ile bugün doğum günü olan Özel Ü.Naci Akdoğan Koleji 6.sınıf öğrencisi Alkan İnce’yi ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Bu arada, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kapsamında Kuşadası İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Ali Kara ile temsili görev değişimini digital ekran üzerinden gerçekleştirdi. Temsili olarak Kaymakamlık görevini üstlenen minik Yiğit Ali Kara, düşüncelerini Kaymakam Yücel ile paylaştı.

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