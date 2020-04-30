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Aktüel

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde görevine yeni başlayan Kaymakam Muhammed yılmaz, ilçe giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:11:14 -
Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde görevine yeni başlayan Kaymakam Muhammed yılmaz, ilçe giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarını yerinde inceleyen ve bilgi alan Kaymakam Yılmaz’a, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve Emniyet Amiri Asil Kırcın eşlik etti.


Kaymakam Muhammed Yılmaz, yaptığı açıklamada, ’’Kolluk kuvvetlerimiz tarafından köylerimizde ve ilçe merkezimizde kontrollerimiz aralıksız devam edecek’’ dedi.

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