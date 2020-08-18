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Aktüel Kaymakam, tebdili kıyafetle Kovid-19 denetimi yaptı
Aktüel

Kaymakam, tebdili kıyafetle Kovid-19 denetimi yaptı

Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tanınmamak için şapka ve gözlük takarak yaptığı denetimlerde, tedbirlere uymadığını belirlediği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:03:20 -
Kaymakam, tebdili kıyafetle Kovid-19 denetimi yaptı

KARAMAN (AA) - Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Koronavirüsle mücadelede Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesindeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Şahin, tebdili kıyafetle ilçe merkezinde denetim gerçekleştirdi.

Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Şahin, denetim sırasında bankta oturan bir vatandaşla sohbet etti. Şahin, bu sırada esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını da kontrol etti.

Şahin, denetimlerini, Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesi, İclal Karabekir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde sürdürdü.

Hastanede, hasta gibi gezen Şahin, çalışanları ve buradaki işleyişi takip etti.

Şahin, denetimde, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.


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