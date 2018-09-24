Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davasına devam edildi

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davada, 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka cezaevlerinde tutuklu sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz ve Fikret Bağı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu sanık Vedat Erol ile tutuksuz sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk ise faillerin cezalandırılmasını talep ederek, "Sanıkların 2 kat suçlu olduklarına inanıyorum ama bunların işbirlikçileri de var. Onların da ortaya çıkarılmasını istiyorum." dedi.

Sanıklar ise tahliye ve beraat talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı avukatları ise tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

Duruşmayı, şehidin ablası Zeynep Bakırkaya ile bazı yakınlarının yanı sıra Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de izledi.

SANIKLARA 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.